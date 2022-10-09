Росіяни намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ, а також ведуть наступальні дії Бахмутському та Авдіївському напрямках в Донецькій області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ударів противника постраждало населення та об’єкти більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема, Березнегувате, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Зеленопілля, Времівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Давидів Брід, Нова Кам’янка, Трифонівка. Для ударів по Запоріжжю противник використав двадцять крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136. Один з них було знищено силами і засобами ППО в акваторії Чорного моря», — йдеться у повідомленні.

Так, на Бахмутському напрямку росіяни стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Авдіївському напрямку під удар потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

В Миколаївській області, під удари росіян потрапили 38 об’єктів, з них — жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, 3 об’єкти — критична інфраструктура та життєзабезпечення, 7 — промислові об’єкти.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 9 ударів. Підтверджено ураження 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії», — повідомили у Генштабі.

Там додали, що «керівництво російської федерації здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни».

«На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню. Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами», — повідомили у Генштабі.

Водночас, у Мережі з'явилося відео, на якому видно перекидання до росії білоруських танків.

Як писали «ФАКТИ», військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що подальше звільнення окупованих територій можливе за наявності відповідних ресурсів. А українським військам необхідна оперативна пауза.

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