«Ашан» не працює, а «Епіцентри» закриються о дев'ятій вечора: як працюють підприємства торгівлі в Києві

У зв'язку з тим, що сьогодні, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших ракетних атак з боку росії, під ударами опинилися кілька областей України та низка великих міст, включаючи Львів, Миколаїв, Харків та інші.



Мешканці багатьох населених пунктів залишились без електропостачання.



У магазинах різних районів Києва, за словами очевидців, після скасування повітряної тривоги одразу ж з'явилися великі черги та ажіотаж на окремі товари, пише РБК-Україна.

Наразі більшість магазинів у столиці працюють у звичайному режимі. Так, за звичним графіком працюють магазини «Фора», «Новус», «Епіцентр». В «Епіцентрі» нагадують, що закриваються під час повітряних тривог. Більшість магазинів працюватимуть як завжди до 21:00.

Водночас, всі магазини мережі «Ашан Україна» сьогодні, 10 жовтня, закриті. Про це свідчить повідомлення компанії на офіційній сторінці у Facebook.



«З міркувань безпеки наші магазини сьогодні не працюватимуть. Ми повернемось до роботи, як тільки ситуація покращиться», — йдеться у повідомленні.



Магазини мережі Metro в Києві на цей час працюють у звичному режимі й не змінювали графіка, але під час звернення на гарячу лінію для клієнтів покупців попереджають, що після тривалої повітряної тривоги, що тривала понад 5 годин, працівникам мережі потрібен певний час, щоб відновити роботу, тому що вони перебували в укритті.



У мережі супермаркетів «Сільпо» заявили, що магазини «намагаються продовжити працювати по максимуму» і роблять «можливе, щоб це було хоч якось безпечно», — заявили у компанії. Там також нагадали, що під час повітряної тривоги більшість магазинів «Сільпо» не працюють.

Водночас магазини мережі продовжують обслуговувати покупців у приміщеннях, які можуть бути укриттями. Але якщо зникло електропостачання, такі приміщення також доведеться закрити.



Без електрики залишилися супермаркети «Сільпо» у Лозовій, Харкові, Полтаві, Миргороді, частково у Києві та у Львові.

У супермаркетах кажуть, що запаси продуктів є на складах, і водії довозитимуть товар до магазинів за першої нагоди.



Нагадаємо, у Києві після масштабної повітряної тривоги відновив роботу метрополітен.



Водночас влада країни закликала українців обмежити споживання електроенергії сьогодні ввечері, щоб можна було перерозподілити навантаження в електромережі.

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