Кав’ярня Джамали в центрі Києва пошкоджена через ракетний удар російських терористів

Українська співачка Джамала, яка брала участь у Польських «Танцях із зірками» і наразі перебуває з дітьми в Варшаві, емоційно відреагувала на цинічні терористичні удари ракетами по території нашої країни. Артистка зізнається, що їй дуже боляче, але вже немає того відчуття паніки, страху, розпачу, що було у перші дні війни. Лише лють і бажання перемогти.

«Запоріжжя, Одеса, Харків, Львів, Київ… вони більше навіть не намагаються брехати про удари по військовій та критичний інфраструктурі. Летить в офіси, дитячі майданчики, парки. За даними поліції, щонайменше 10 життів серед цивільного населення ми вже втратили, ще близько 60 людей поранені.

Вдома, у Києві знову забите метро та паркінги. Здається, ніби 24-те лютого повторюється, але спілкуючись з друзями, чоловіком і рідним, я розумію одне — будь-який страх чи розпач зник. На зміну нам прийшла лють. За той терор, який продовжується нон-стоп. Зранку до ночі. Від півдня до півночі. Від Харкова до Львова", — пише Джамала в дописі в Інстаграм.

Вона також розповіла у сторіз, що від вибухів постраждала кав’ярня її чоловіка — затишне місце у середмісті, де Джамала полюбляла випити кави, запрошувала друзів та журналістів на інтерв’ю. Зараз приміщення завалене розбитим склом, пошкоджений вхід.

Раніше Джамала написала пророчу пісню «Коли закінчаться війни».

Тим часом Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком оголосили збір на українські дрони-камікадзе. Всього за чотири години зібрали 112 мільйонів гривень!

Фото instagram.com/jamalajaaa

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