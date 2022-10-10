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Україна

Як працюватимуть банки на Покрову: у НБУ дали відповідь

17:49 10 жовтня 2022
Нацбанк

В Україні під час війни скасовано вихідні дні у свята. Враховуючи це, а також норми закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у святковий день 14 жовтня банки працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомили у НБУ.

«Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 14 жовтня — День захисників і захисників України, який припадає на п'ятницю, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи», — йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Нацбанку, депозитарної установи Нацбанку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТІФ 14 жовтня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

Під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) й без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та можуть проводити платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.

Через війну в Україні різко прискорилися інфляційні процеси. У 2023 році курс долара може досягти 50 гривень, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Як повідомлялося, з 7 жовтня Нацбанк очолює Андрій Пишний замість Кирила Шевченка, який звільнився.

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