Син Софії Ротару розповів, як відсвяткували її 75-річний ювілей

Син знаменитої співачки Софії Ротару, яка відзначила 75-річчя, Руслан Євдокименко розповів, що ювілей зустріли у вузькому сімейному колі. Цього дня Софію Михайлівну вітали друзі та шанувальники з усього світу. Пролунав дзвінок і від російських пропагандистів, які намагалися поговорити зі співачкою. Відповідати на запитання представника КП Ротару відмовилася. Їм відповів Руслан.

На запитання, чи надсилають свої привітання відомій співачці друзі та колеги з Москви, Євдокименко сказав: «Я не питав звідки. З усього світу їй дзвонять. Москву я не виділяв би. Друзі дзвонять, друзів має по всьому світу».

Також син співачки поділився, що Софія Михайлівна почувається нормально, а от настрій у неї поганий через події в Україні.

«Самопочуття більш-менш. Настрій поганий, тому що ви знаєте, що у нас. Тут більше жодних коментарів», — сказав Руслан Євдокименко і додав, що розмовляти з пропагандистами співачка не бажає.

Він додав, що ювілей Ротару зустріла у сімейному колі, а за столом лунали тости «за мир».

«Я не хочу більше нічого говорити, зрозумійте мене правильно», — на цьому Євдокименко перервав розмову.



*Софія Ротару із сином Русланом, невісткою Світланою та онукою Софією

Раніше Софія Ротару опублікувала в Інстаграмі фото на порозі батьківського будинку в селі Маршинці Чернівецької області. Співачка вперше зізналася, що з перших днів війни підтримує співвітчизників.

«Проект, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні. Трохи незвичайна для мене роль, яка не звикла допомагати „на публіку“, ще складніше мені просити про допомогу. Але саме цього дня, разом із Вашими теплими привітаннями та словами підтримки, якими Ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги», — написала Ротару в Інстаграм.

Нагадаємо, син і онук Ротару потрапили у скандал через спробу нелегального перетину кордону. Після інциденту Анатолій Євдокименко опублікував фото із Парижа.

Фото instagram.com/ruslan_yevdokymenko

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