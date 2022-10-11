«Символ стійкості»: Кличко розповів, коли в Києві відновлять знаменитий «скляний» міст, що зазнав удару (фото, відео)

Під час обстрілу Києва 10 жовтня одна з ракет рашистів впала біля пішоходного мосту в центрі столиці.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, фахівці вже демонтували пошкоджені вибухом скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту, а також обстежили його.

«Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці. Бо він тепер — не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України», — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що під час удару росіян по столиці у Шевченківському районі загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 10 жовтня ЗСУ знищили 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів ворога.

Фото зі сторінки Віталія Кличка

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