Де дивитися онлайн «Динамо» — «Ренн»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У четвер, 13 жовтня, київське «Динамо» після поразки в Ренні на останніх хвилинах прийме однойменний французький клуб у рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи у польському Кракові на стадіоні «Краковії» імені Юзефа Пілсудського (початок — о 19:45 за київському часу).

Між очними поєдинками в єврокубку суперники здобули розгромні перемоги в національних чемпіонатах. Динамівці в матчі на «Арені Львів», який переривався на півтори години через повітряну тривогу, обіграли «Рух» — 3:0 (Буяльський, 43, 61, Тимчик, 80), при цьому через розрив хрестоподібних зв'язок на тривалий час втратили провідного голкіпера Дениса Бойка. «Ренн» на домашній арені впорався з «Нантом», при цьому завершуючи поєдинок у меншості, — 3:0 (Гуїрі, 26, Тер'є, 80, Д. Дуе, 84; на 88-й хвилині у складі господарів вилучений Родон).

Відеоогляд матчу «Ренн» — «Нант»

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу номінальним гостям. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на виграш «Ренна» з коефіцієнтом 1,79, на нічию — 3,75, на успіх «Динамо» — 4,70.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Ренн» на території України покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO.

Ліга Європи. Група F. 4-й тур

13 жовтня (четвер)

«Динамо» — «Ренн» 19:45 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі у групі В кіпрський АЕК прийме в Ларнаці турецький «Фенербахче» (початок о 19:45).

Становище команд групи В: 1. «Фенербахче» — 7 очок (різниця м'ячів — 6:3); 2. «Ренн» — 7 (6:4); 3. АЕК — 3 (2:4); 4. «Динамо» — 0 (2:5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у групі Ліги Європи на 93-й хвилині програло «Фенербахче» та мінімально поступилося АЕКу.

Фото ФК «Динамо»

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