Воїни ЗСУ «приземлили» 20 ракет ворога та відбили атаки на сім населених пунктів, — Генштаб

Російські окупанти продовжують спроби утримати тимчасово захоплені території та зупинити контрнаступ Сил оборони на окремих напрямках фронту. Ворог продовжує обстріл позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення.

Лише минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник завдав тринадцяти авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих атак постраждали об'єкти та громадянське населення понад сорока населених пунктів. Також ворог застосував чотирнадцять іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

Українська авіація завдала п'ятнадцяти ударів. Підтверджено поразку тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони супротивника.

Минулої доби Силами оборони вражено дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також понад двадцять інших важливих об'єктів ворога.

Водночас наростає загроза з боку білорусі. Лукашенко заявляє про готовність республіки надати допомогу росії у війні проти України. У республіці вже ремонтують російську військову техніку, пошкоджену під час бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено до Білгородської області першу партію з двадцяти танків Т-72.

За наявною інформацією, повідомили у Генштабі, окупанти на Херсонщині продовжують рейдерське захоплення сільгосппідприємств, проводять там інвентаризацію активів та реєструють їх на себе за російським законодавством.

Нагадаємо, президент Зеленський у черговому відеозверненні подякував українцям, які оперативно відновлюють зруйновані російськими ракетами об'єкти. Глава держави зазначив, що росіяни подібними атаками досягнуть лише «руїн російської державності» а українці ще сильніше гнатимуть ворога зі своєї землі.

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram