Російські терористи сьогодні під ранок знову обстріляли Нікопольський район. Є постраждалі, серед них тяжко поранена 6-річна дівчинка.

Противник сім разів накрив район вогнем з «Градів» та важкої артилерії. На Нікополь було випущено понад 100 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«На мирний Нікополь ворог випустив понад сто снарядів! Один з них прилетів просто до приватного будинку. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні», — написав Резніченко.

Усі постраждалі перебувають у тяжкому стані.

У місті пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Пошкоджено два підприємства, два садки, школу, магазини та офіс благодійної організації.

«Тварі сьогодні почали рано, з РСЗВ, використовували запальні боєприпаси. Тішить, що у відповідь одразу прилетіло», — написав голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко.

У Марганецькій та Мирівській громадах обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються, наголосив керівник області.

Як повідомлялося, ЗСУ за добу збили 20 ракет росіян, якими ті атакували мирні українські міста та села.

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