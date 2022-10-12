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Події

Окупанти обстріляли центральний ринок Авдіївки: є вбиті та поранені

14:55 12 жовтня 2022
Обстріл ринку в Авдіївці

На Донбасі, де ворог постійно випробує на міцність оборону ЗСУ, у ніч проти середи, 12 жовтня, росіяни вели вогонь на різних ділянках фронту від Мар’їнки до Соледара.

Як повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, в регіоні найбільше постраждала Авдіївка, яку вже зранку у середу ворог двічі обстріляв з «Градів». Також були зафіксовані танкові обстріли та повітряні вибухи.

Наслідок ранкового обстрілу — щонайменше 7 загиблих та 8 поранених мирних мешканців.

Фото Донецької ОВА

«Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони „воюють“ із беззбройними цивільними», — зазначив керівник обласної військової адміністрації.

Фото Донецької ОВА

Нагадаємо, що ранком 12 жовтня ворог обстріляв з «Градів» та важкої артилерії Нікополь — по місту випустили понад 100 снарядів. Один із снарядів поцілив у приватний будинок — постраждала жінка та її 6-річна донька.

Фото зі сторінки Павла Кириленка у соцмережах

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