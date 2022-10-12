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Події

Шестирічна дівчинка залишилася без ніг, а її мама тяжко поранена: страшні наслідки удару окупантів по Нікополю

15:40 12 жовтня 2022
рука

Дівчинка, яку сьогодні дістали з-під завалів в обстріляному російськими варварами Нікополі, залишилася без ніг. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному главку ДСНС.

Її 33-річна мама та ще одна 42-річна жінка також отримали тяжкі поранення.

«Всю ніч російські окупаційні війська били з „Градів“ та важкої артилерії. Тільки по Нікополю випустили понад 100 снарядів. Важко поранили 6-річну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка залишилася без ніг. Сім'я госпіталізована. Рятівники дістали з-під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також перебуває у тяжкому стані у лікарні», — зазначили у ДСНС.

За інформацією «Суспільного», зараз дитина у стабільному стані. Лікарі зазначають, що надалі їй знадобиться операція, реабілітація та протезування.

Нагадаємо, росіяни випустили по Нікополю понад 100 снарядів. У місті пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережу.

Як повідомляли «ФАКТИ», вранці у середу ворог двічі обстріляв із «Градів» Авдіївку на Донеччині. Щонайменше 7 людей загинули та 8 отримали поранення.

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