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Українці за кордоном почали знімати вдвічі менше готівки: у НБУ назвали причину

15:57 12 жовтня 2022
банкомат

Після того, як Нацбанк ввів ліміти та заборону на деякі банківські операції, українці, які перебувають за кордоном, почали знімати менше готівки зі своїх карток.

Про це пише «Економічна правда».

За даними ресурсу, у травні обсяг операцій зі зняття готівки з українських карток за кордоном досягав еквівалента 35 млрд гривень. У серпні він скоротився до 16,92 млрд грн.

При цьому до початку широкомасштабного вторгнення росії, у січні цього року, цей показник становив еквівалент 1,2 млрд грн.

Регулятор ввів обмеження для громадян та бізнесу, щоб припинити «картковий туризм» — зменшити масштаби непродуктивного виведення валюти з України в обхід обмежень.

Водночас у НБУ вважають, що точно оцінити обсяги непродуктивного відтоку капіталу неможливо, адже ті самі операції можуть використовуватися як на критичні цілі, так і з метою виведення капіталу з країни.

Нагадаємо, «ПриватБанк» відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування.

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