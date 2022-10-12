Названо три групи українців, представники яких можуть претендувати на польську пенсію

Деякі пенсіонери, які офіційно працювали і в Україні, і в Польщі, можуть розраховувати на пенсійні виплати від двох держав.

Як пише «Телеграф», за наявності хоча б найменшого стажу, отриманого за кордоном, можна оформити соціальні виплати. Щоправда, вони не будуть значними.

За певних умов на польські виплати можуть претендувати три категорії українців:

Людям, народженим до 1949 року, потрібний стаж роботи як у Польщі, так і в Україні. Для жінок він має бути від 20 років, для чоловіків — від 25 років. Стаж, напрацьованих у двох країнах, додається.

Виплати людям, народженим з 1949 по 1969 роки, залежать від сплачених ними та роботодавцем податків. У найгірших ситуаціях виплати можуть становити 1−2 злотих.

У народжених після 1969 року ситуація майже збігається із другою категорією. Роботодавці в цьому випадку сплачували податки як до Пенсійного фонду, так і до ZUS, хоча раніше виплати йшли лише в одну з цих організацій.

Нагадаємо, що зараз громадяни України, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, можуть розраховувати на допомогу у розмірі 700 злотих щомісяця для голови родини та 600 злотих на кожного члена сім'ї від організації The Lutheran World Federation (LWF). На неї можуть претендувати новоприбулі біженці, які раніше не отримували соцвиплати за кордоном.

Фото Pixabay

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