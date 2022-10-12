Шмигаль повідомив про зниження температурного мінімуму в квартирах і порадив чим запасатися на зиму

Після ракетного удару росіян по українських населених пунктах, у тому числі по 28 об'єктам енергетичної інфраструктури, уряд закликав громадян економно витрачати енергоресурси в опалювальний період.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

«Після включення опалення ми закликаємо дбайливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 ºC, а середнє — 18 ºC. Це необхідність, і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму», — сказав він і додав, що триває робота над стабілізацією роботи ринків газу та електроенергії. Зокрема йдеться про припинення експорту електроенергії.

«Що стосується забезпечення фінансової стабільності на ринку газу, то уряд сьогодні затвердить дві ухвали, які дозволять врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку», — зазначив він.

За словами прем'єр-міністра, 76 млрд грн направлять на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу згідно з раніше ухваленим спеціальним законом і домовленостями з місцевою владою. Це дозволить усім підприємствам газової галузі продовжувати роботу та стабільно виконувати свої зобов'язання перед усіма споживачами.

«Тарифи не підвищуються ані на газ, ані на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і виплачуватимуться в повному обсязі всім сім'ям, які справді цього сьогодні потребують», — підкреслив він.

Денис Шмигаль порадив підготуватися до зими: «Не прикрашатимемо дійсність — ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, щоб у кожної сім'ї був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо в результаті масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло».

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Фото Pixabay

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