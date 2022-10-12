Злочинний задум окупантів не спрацював: під Києвом бджоли врятували людей від вірної смерті

Біля селища Бабинці сапери Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади № 1 знешкодили хитру пастку, яку в лісі влаштували рашисти перед втечею з Київщини.

Як повідомляє BUCHA LIVE, окупанти закріпили гранати у вулику, замінивши чеки на булавки, та з'єднали капроновою ниткою кришку з вибухонебезпечними предметами.

Фото BUCHA LIVE

Фото BUCHA LIVE

Планувалося, що після відкриття кришки пролунає вибух, але за півроку бджоли залили запалювачі медом і булавки не вискочили. Весь цей час вулик так ніхто і не відкривав.

Фото BUCHA LIVE

Раніше повідомлялося, що російскі нелюди на Київщині замінували собаку. Тварину врятувало лише те, що вона не могла ходити. Життя Лису врятували сапери та зооволонтери.

Фото BUCHA LIVE

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