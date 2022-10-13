Банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень старого зразка виводяться з обігу: НБУ назвав дату

Нацбанк, що недавно заборонив перекази з гривневих карток українських банків на картки іноземних банків, https://fakty.ua/408 281 оголосив про вилучення з обігу банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень. Ідеться про зразки купюр 2003−2007 років. І якщо 20- та 100-гривневі банкноти нині є й нового зразка (2018 та 2014 років), то паперової альтернативи дрібнішим купюрам немає. І більше не буде. Та поспішати «зкинути» ці грошові знаки населенню не варто — процес буде йти доволі довго.

Як повідомляє пресслужба НБУ, з 1 січня 2023 року вказані банкноти продовжать перебувати в обігу і, як і зараз, будуть обов’язкові до прийому в магазинах, банках тощо. З торгівельної мережі їх будуть інкасувати, але назад в обіг ці грошові знаки не повернуться — вони більше не будуть видаватися з кас банків, а лише акумулюватися для подальшої передачі в Нацбанк та утилізації. Саме так зараз вилучаються купюри в 1 та 2 гривні.

Поступово замість них в обіг будуть вводитися нові монети по 5 і 10 гривень (термін служби яких у 10−20 разів більше, ніж у паперових грошей). А замість банкнот номіналом 20 та 100 гривень будуть вводитися аналогічні, тільки нових зразків. У НБУ вказують, що це підвищить якість обігової готівки, оскільки старі банкноти занадто зносилися, а також зменшить різноманітність дизайнів грошових знаків одного номіналу (йдеться про «двадцятки» та «сотки») для зручності громадян. Окрім того, нові зразки купюр мають посилену систему захисту.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», українці за кордоном почали знімати вдвічі менше готівки.



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