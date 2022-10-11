В росії з'явилася нова версія вибуху на Кримському мості: до чого тут Кадиров?

У мережі озвучили ще одну версію вибуху на мосту через Керченську протоку, який прогримів 8 жовтня, зруйнувавши залізничне полотно і частину прольоту. Показово, що в ній йдеться не про «український» слід, а якраз про «російський».

Так, про результати свого розслідування розповіли автори телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, які зазначають, що версія про підрив вантажівки з вантажем із Болгарії не виглядає єдиною та незаперечною. Вони з'ясували, що серед загиблих на Кримському мосту був суддя Арбітражного суду Москви Серій Маслов, який розглядав «гучні» справи та справи на величезні суми. Його смерть ретельно замовчували.

«Остання справа, що потрапила у провадження судді, — де відповідачем виступала фірма дочки Рамзана Кадирова. Їхав Маслов на величезному і важкому Cadillac, який опинився в епіцентрі вибуху. Незабаром після вибуху на Кримському мосту з'явилася інформація, що серед жертв чотири людини, які їхали на Cadillac Escalade. Трьох назвали швидко. Це історики-гіди з Петербурга Едуард Чучакін і Зоя Софронова, а також їхній приятель Гліб Оргеткін, який і був за кермом. А ось четверту жертву ретельно приховували. Згадувалося тільки, що це якийсь власник Cadillac», — пишуть розслідувачі.



Їхні джерела в Арбітражному суді розповіли про прихід представників російських спецслужб, оскільки однією жертвою міг бути суддя Сергій Маслов. Цю інформацію невдовзі підтвердили — загинув саме він. У декларації Маслова зазначено, що він володіє автомобілем Cadillac.



Автори телеграм-каналу стверджують, що багато розповідали раніше про корупцію в АСГМ, проте суддя Маслов ніколи не потрапляв до списків продажних суддів. У різні роки він розглядав справи на мільярди, пов'язані з урядом Москви, нафтогазовими компаніями тощо. Одна з останніх справ — позов російського підрозділу американського видавництва «Конде Наст» (Condé Nast) щодо стягнення боргу та неустойки з компанії «Фірдаус», засновником якої є дочка очільника Чечні та міністерка культури республіки Айшат Кадирова. Втім, до розгляду справа не дійшла — «Конде Наст» несподівано відкликав позов.

«У жовтні Маслов пішов у відпустку і зі знайомими вирушив до Криму. Cadillac Escalade величезна та важка машина, в яку цілком можна закласти багато вибухівки. Наприклад, з речами. До цього можна ще додати, що суддя — особа недоторкана і ніхто його машину доглядати не буде. Тому версія про те, що метою вибуху, від якого ще вибухнули і вагони з паливом, цілком міг бути саме Маслов, має право на життя. Тут є з чим працювати. А от версія з вибухівкою у вантажівці поки просувається туго. І водій, який доставив вантажа у росію, і власники фірми з Армавіру, де перевантажували вантаж, і власники фірми, яка замовила доставку вантажу до Криму, один за одним виявляються непричетними до теракту. Та й мандрівка великої кількості вибухівки через кордони багатьох країн виглядає доволі дивно», — йдеться у матеріалі.

Раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк не виключав, що вибух могли організувати самі росіяни — це може бути наслідком протистояння між двома силовими відомствами: ФСБ та міноборони росії.

Нагадаємо, що після вибуху на мосту окупанти заявили, що відновлять роботу поромної переправи. Ціни на продукти на окупованому півострові різко злетіли вгору.

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