Унаслідок ракетних обстрілів рашистів чи не найбільше шкоди наноситься енергетичним об’єктам. Відповідно частина областей без світла, в інших почались віялові відключення. Український журналіст Дмитро Литвиненко дав поради, як підготувати свій будинок до атак на енергетичну систему.

«Найбільше ми можемо економити не у квартирі, де зазвичай робимо необхідне, бо відчуваємо її своєю, а в місцях спільного використання, — вважає Дмитро. — Встановлюємо в коридорах, тамбурах, на сходових клітках не тільки LED освітлення, але обов'язково датчики руху. Щоб світло включалось тільки тоді, коли хтось заходить.

Дуже багато енергії споживають ліфти. Якщо я живу на 3 поверсі, може, краще пішки ходити? Та й коли світло пропаде, в ліфті тим більше не застрянеш. Ну і вниз точно краще сходами. Прибудинкова територія — світло бажано теж на датчики руху ставити.

Бойлер — це дуже багато енергії, ще й у пікові години. То ж, може, вода буде не настільки гарячою? Й замість ванни йдіть краще у душ. Взагалі є проблема пікового навантаження. Ранковий пік — 8.00−11.00, вечірній — 20.00−22.00. І напівпіки — 7.00−8.00; 11.00−20.00; 22.00−23.00. Старайтесь обмежити споживання електрики в той час. Наприклад, не прати, або не вмикати обігрівачі. У сучасних машинках 30 градусів цілком достатньо, аби відіпрати важкі плями. Електроприлади не мають бути увімкнуті в розетки. Дістаємо з розетки різні пристрої, в тому числі зарядні до телефонів".

За словами журналіста, слід обов’язково розморозити холодильник та не забивати його максимально:

«Клас енергоспоживання це важливо. Різниця у холодильників С та А+ величезна.

Не треба догріватися нині кондиціонером, бо 17 градусів у квартирі — це нормально. Він теж споживає багато енергії. Пилосос — це багато-багато енергії, перейдіть на віники. Та кип'ятимо води на стакан чаю, а не півтора літра на всяк випадок".

Раніше у «Київтеплоенерго» назвали шість способів, як заощадити гроші при оплаті електроенергії.

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