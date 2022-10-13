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Простий рецепт гарніру з цукіні: поради Ектора Хіменеса-Браво

18:10 13 жовтня 2022
страва

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, ведучий проєкту «Прокинься з Ектором» та суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, продовжує ділитися з українцями рецептами простих страв. За словами Ектора зараз не час для коштовних та вишуканих блюд, тому кухар використовує прості та не дорогі інгредієнти. Так, в своїй соцмережі Ектор поділився рецептом пасти із сезонних продуктів.

«Вишуканий гарнір із сезонних продуктів — просто на вашій кухні, — коментує Ектор. — Поки ми ще встигаємо на сезон кабачків і цукіні (так, ви можете використати й кабачки теж), спробуймо новий рецепт, він замінить звичайні макарошки з маслом.

Домашню пасту можна замінити вже готовим виробом, а замість Песто використати ваш улюблений соус. Але, якщо є час, можна себе і побалувати".

Гарнір із цукіні

Інгредієнти:

Для пасти:

  • Борошно — 300 г
  • Жовток — 2 шт
  • Яйце — 1 шт
  • Сіль на смак

Для соусу Песто:

  • Базилік — 150 г
  • Арахіс — 50 г
  • Оливкова олія — 70 г
  • Пармезан — 70 г

До пасти:

  • Шалот — 20 г
  • Цукіні — 150 г
  • Оливкова олія — 30 г

Спосіб приготування:

Змішуємо інгредієнти для пасти, додаємо оливкову олію та замішуємо тісто. Залишаємо його у формі кулі у харчовій плівці.

Інгредієнти для песто змішуємо у чаші для блендера, додаємо сіль та перець до смаку, збиваємо занурювальним блендером до однорідної консистенції.

Розкатуємо тісто, ділимо на смужки пасти. В окріп додаємо оливкову олію та сіль, варимо тісто.

На пательні з оливковою олією обсмажуємо нарізані цукіні і шалот, перчимо та солимо, додаємо песто та пасту, здобрюємо оливковою олією.

Викладаємо на тарілку, прикрашаємо базиліком та посипаємо пармезаном.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом пасти з запеченим гарбузом.

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