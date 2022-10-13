Простий рецепт гарніру з цукіні: поради Ектора Хіменеса-Браво
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, ведучий проєкту «Прокинься з Ектором» та суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, продовжує ділитися з українцями рецептами простих страв. За словами Ектора зараз не час для коштовних та вишуканих блюд, тому кухар використовує прості та не дорогі інгредієнти. Так, в своїй соцмережі Ектор поділився рецептом пасти із сезонних продуктів.
«Вишуканий гарнір із сезонних продуктів — просто на вашій кухні, — коментує Ектор. — Поки ми ще встигаємо на сезон кабачків і цукіні (так, ви можете використати й кабачки теж), спробуймо новий рецепт, він замінить звичайні макарошки з маслом.
Домашню пасту можна замінити вже готовим виробом, а замість Песто використати ваш улюблений соус. Але, якщо є час, можна себе і побалувати".
Гарнір із цукіні
Інгредієнти:
Для пасти:
- Борошно — 300 г
- Жовток — 2 шт
- Яйце — 1 шт
- Сіль на смак
Для соусу Песто:
- Базилік — 150 г
- Арахіс — 50 г
- Оливкова олія — 70 г
- Пармезан — 70 г
До пасти:
- Шалот — 20 г
- Цукіні — 150 г
- Оливкова олія — 30 г
Спосіб приготування:
Змішуємо інгредієнти для пасти, додаємо оливкову олію та замішуємо тісто. Залишаємо його у формі кулі у харчовій плівці.
Інгредієнти для песто змішуємо у чаші для блендера, додаємо сіль та перець до смаку, збиваємо занурювальним блендером до однорідної консистенції.
Розкатуємо тісто, ділимо на смужки пасти. В окріп додаємо оливкову олію та сіль, варимо тісто.
На пательні з оливковою олією обсмажуємо нарізані цукіні і шалот, перчимо та солимо, додаємо песто та пасту, здобрюємо оливковою олією.
Викладаємо на тарілку, прикрашаємо базиліком та посипаємо пармезаном.
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