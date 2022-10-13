«Поїхав відремонтувати дім молитви після обстрілів»: на Донеччині загинув пастор
Жертвою війни з рашистами став ще один священник. У Сіверську під російськими обстрілами загинув батько п’ятьох дітей, диякон помісної церкви Михайло Махник. Про це повідомила у Facebook організація «Євангельські християни-баптисти України».
«Із безпечного Трускавця Михайло поїхав у рідний Сіверськ, аби відвезти допомогу місцевим мешканцям. Там він хотів перекрити плівкою зруйнований дах молитовного дому, але не встиг — 8 жовтня загинув від російських обстрілів. Дім брата Михайла був завжди для всіх відкритий. Допомагаючи людям, він постійно намагався проповідувати Євангеліє. І зараз Міша поїхав у Сіверськ відремонтувати дім молитви після обстрілів, бо хотів зробити на зиму прихисток для жителів міста, заселити, обігріти, нагодувати».
На своїй Facebook-сторінці дружина Михайла, Лілія Махник, написала: «Дорогий мій, ти любив цей дім молитви, намагався його вберегти. Але наш небесний Батько приготував для нас дім нерукотворний, вічний. Там ми й зустрінемося».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть у бою з рашистами ієромонаха Пимена Пеприка з Київщини, який пішов на війну добровольцем.
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