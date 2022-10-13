«Поїхав відремонтувати дім молитви після обстрілів»: на Донеччині загинув пастор

Жертвою війни з рашистами став ще один священник. У Сіверську під російськими обстрілами загинув батько п’ятьох дітей, диякон помісної церкви Михайло Махник. Про це повідомила у Facebook організація «Євангельські християни-баптисти України».

«Із безпечного Трускавця Михайло поїхав у рідний Сіверськ, аби відвезти допомогу місцевим мешканцям. Там він хотів перекрити плівкою зруйнований дах молитовного дому, але не встиг — 8 жовтня загинув від російських обстрілів. Дім брата Михайла був завжди для всіх відкритий. Допомагаючи людям, він постійно намагався проповідувати Євангеліє. І зараз Міша поїхав у Сіверськ відремонтувати дім молитви після обстрілів, бо хотів зробити на зиму прихисток для жителів міста, заселити, обігріти, нагодувати».

Михайло Махник не встиг закінчити ремонт обстріляного рашистами молитовного дома

На своїй Facebook-сторінці дружина Михайла, Лілія Махник, написала: «Дорогий мій, ти любив цей дім молитви, намагався його вберегти. Але наш небесний Батько приготував для нас дім нерукотворний, вічний. Там ми й зустрінемося».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть у бою з рашистами ієромонаха Пимена Пеприка з Київщини, який пішов на війну добровольцем.

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