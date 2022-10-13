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«Іду еб*шить укропів»: ЗСУ взяли в полон першу жінку-окупанта

19:05 13 жовтня 2022
Ганна Бабицька полонена

Українські військовослужбовці взяли в полон першу жінку, яка служить в армії рф. Про це повідомив блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.

«Звичайна Бабицька Ганна з Воронежа була у штурмовій групі. Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять», — написав він.

Також, за словами Штефана, у жінки знайшли блокнот, в якому вона написала, що їде вбивати українців.

«Прийшла вже… Фартонуло, що обміняють», — написав Штефан у своєму повідомленні.

Також у мережі з'явилося відео з допитом Бабицької, під час якого вона підтверджує, що приїхала з Воронежу. Жіноча істота заявила, що в Україні перебуває з 16 серпня. Вона також зізналася, що пішла воювати добровільно. Мовляв, після оголошення мобілізації сама прийшла, щоб чоловіка не призвали. Однак тут щось не сходиться, адже путін оголосив мобілізацію лише 21 вересня.

Крім того, фотографія документів військовополоненої є на сайті «Миротворця».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про українського священника, який пережив жахи полону у рашистів.

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