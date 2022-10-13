За берези та каштани доведеться відповісти: «Київзеленбуд» виставив рашистам рахунок після обстрілу столиці
Україна продовжує відновлюватися після масштабних ракетних атак. В Києві підрахували суму завданих збитків внаслідок влучання російської ракети у столичному парку Шевченка, пише «Великий Київ».
Як розповів, генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король, збитки внаслідок обстрілу парку Шевченка як об’єкта історичного значення та природозаповідного фонду міста складають 2 млн 250 тис грн.
«Після влучання постраждали берези та каштани віком понад 40 років, дуже багато кущів. Повністю згоріли 6 дерев, 5 — пошкоджено так, що ми змушені їх видалити і на їхнє місце посадити нові. Також знищено газон площею понад 100 кв м., пошкоджені паркові лави», — розповів він.
Так, на дитячому майданчику та навколо нього були покладені доріжки з клінкерної цегли. Однак після початку повномасштабного вторгнення її припинили виготовляти в Україні. Відтак, комунальним підприємствам доведеться шукати альтернативні рішення, щоб повернути естетичний вигляд території, де звикли гуляти кияни.
«Знищено покрив доріжок, пошкоджено підпірну стінку дитмайданчика — збитки доволі значні. До того ж самого вигляду повернути цю ділянку парку буде важко, проте спробуємо переосмислити цей простір разом з ландшафтними дизайнерами. Однак існує потреба у підтримці меценатів», — зазначив керівник КО «Київзеленбуд».
Як писали «ФАКТИ», 10 жовтня росіяни обстріляли ракетами центр столиці. Був обстріляний також і парк Тараса Шевченка. Ракета влучила у дитячий майданчик парку.66
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