Невідомі намагалися підірвати офіцера поліції у Вінницькій області

В Україні, проти якої рф веде повномасштабну війну, активізувалася злочинність. На Вінничині невідомі хотіли вбити офіцера поліції. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

«13 жовтня близько 7 години стався вибух невідомої речовини, яка знаходилась в пакеті на капоті його автомобіля. В результаті вибуху правоохоронець отримав опіки. 38-річного поліцейського госпіталізовано до лікарні. За цим фактом слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у серпні у Торецьку на Донеччині під час масштабного обстрілу загинула старша оперуповноважена сектору кримінальної поліції Олена Гречко. 42-річна майор 25 років свого життя присвятила службі в підрозділах кримінальної поліції.

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