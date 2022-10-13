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«Головне — не з’їсти до зими»: готуємо ароматний паштет із грибів

22:30 14 жовтня 2022
Грибний паштет

Як розповідає у Фейсбуці кулінарка та кондитерка Алла Желізняк, яка раніше ділилася рецептом кабачкової ікри, для приготування паштету можна використовувати і опеньки. З них їй найбільше подобається ця страва.

Інгредієнти:

  • Гриби відварені 3 кг
  • Цибуля 1 кг — мілко порубати
  • Болгарський перець 2 кг — змолоти на м’ясорубці
  • Томати 1 кг — змолоти на м’ясорубці
  • Морква 1 кг — натерти на тертушці
  • Стручка 3−4 гострого перцю, змеленого на м’ясорубці
  • 2−3 головки часнику
  • 2−3 столові ложки томатної пасти 25%
  • Соняшникова олія
  • Оцет
  • Сіль, цукор, свіжозмелений чорний перець за смаком

Приготування:

Гриби відварити та скинути на дуршлаг, щоб добре стекла вода, періодично мішати. Потім змолоти на м’ясорубці. Змелені тушкувати. Помішувати, щоб не пристали до дна.

В окрему каструлю помістити змелені перці, томати, гострий перець і виварити до густого стану. Додати томатну пасту. Ще в одній каструлі тушкувати цибулю. Додати натерту моркву. Тушкувати до максимально випареної рідини. Все змішати, роздушити часник, додати спеції. Ще тушкувати хвилин 20 і також помішувати. Розкласти в стерильні банки. Хвилин на 40 в духовку при 180 градусах для стерилізації. Закрити стерильними кришками.

Перевернути догори та укутати в теплу ковдру. Через днів 2−3 паштет готовий до споживання.

Нагадаємо про простий і дуже бюджетний рецепт ікри з маслюків на зиму.

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