«Головне — не з’їсти до зими»: готуємо ароматний паштет із грибів
Як розповідає у Фейсбуці кулінарка та кондитерка Алла Желізняк, яка раніше ділилася рецептом кабачкової ікри, для приготування паштету можна використовувати і опеньки. З них їй найбільше подобається ця страва.
Інгредієнти:
- Гриби відварені 3 кг
- Цибуля 1 кг — мілко порубати
- Болгарський перець 2 кг — змолоти на м’ясорубці
- Томати 1 кг — змолоти на м’ясорубці
- Морква 1 кг — натерти на тертушці
- Стручка 3−4 гострого перцю, змеленого на м’ясорубці
- 2−3 головки часнику
- 2−3 столові ложки томатної пасти 25%
- Соняшникова олія
- Оцет
- Сіль, цукор, свіжозмелений чорний перець за смаком
Приготування:
Гриби відварити та скинути на дуршлаг, щоб добре стекла вода, періодично мішати. Потім змолоти на м’ясорубці. Змелені тушкувати. Помішувати, щоб не пристали до дна.
В окрему каструлю помістити змелені перці, томати, гострий перець і виварити до густого стану. Додати томатну пасту. Ще в одній каструлі тушкувати цибулю. Додати натерту моркву. Тушкувати до максимально випареної рідини. Все змішати, роздушити часник, додати спеції. Ще тушкувати хвилин 20 і також помішувати. Розкласти в стерильні банки. Хвилин на 40 в духовку при 180 градусах для стерилізації. Закрити стерильними кришками.
Перевернути догори та укутати в теплу ковдру. Через днів 2−3 паштет готовий до споживання.
Нагадаємо про простий і дуже бюджетний рецепт ікри з маслюків на зиму.56
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram