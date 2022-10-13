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Нехай виступає перед Путіним: ще одне місто вимагає відмінити концерт лідера Pink Floyd

22:38 13 жовтня 2022
Роджер Вотерс

Мер Мюнхена Дітер Райтер та уповноважений Баварії з питань антисемітизму Людвіг Шпенле звернулися до керівництва Olympiapark GmbH з проханням скасувати запланований на березень 2023 року концерт співзасновника гурту Pink Floyd Роджера Вотерса. Він відомий своїми неоднозначними висловлюваннями щодо російського вторгнення в Україну, повідомляє RMF24. Також Вотерс, за даними видання, зайняв «чітку антисемітську позицію», бувши прихильником антиізраїльського руху BDS.

«Я дуже роздратований тим, що міська влада дозволяє проведення цього концерту. Я не знав про це, — прокоментував мер Мюнхена Дітер Райтер в газеті Sueddeutsche Zeitung. — Попередній виступ Вотерса в Мюнхені у 2018 році вже викликав суперечки. Його тут більше не хочуть бачити».

Райтер також розкритикував коментарі Вотерса щодо війни росії з Україною.

«У світлі його заяв про російську агресію, що містять конспірологічні теорії, я повинен також мати на увазі наше місто-партнера Київ, яке наразі зазнає жахливих бомбардувань з боку росії. Тому я хочу попросити компанію „Олімпіапарк ГмбХ“ переглянути, чи дійсно цей концерт має відбутися», — додав мер.

Сам Роджер Вотерс відкинув звинувачення в антисемітизмі, заявивши, що «ці звинувачення лунають щоразу, коли хтось критикує політику Ізраїлю».

Заступник керуючого директора Olympiapark GmbH Нільс Хох заявив виданню Sueddeutsche Zeitung, що «юридично немає жодних підстав» відмовляти Вотерсу в оренді залу.

Нагадаємо, наприкінці вересня концерт Вотерса на Tauron Arena Krakow скасувала влада Кракова. Артиста також визнали персоною нон грата.

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