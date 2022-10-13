«Динамо» у грі проти «Ренна» продовжило свою жахливу серію в єврокубках: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 13 жовтня, київське «Динамо», яке зазнало образливої поразки на полі «Ренна» (1:2), провело французами в польському Кракові домашній матч 4-го туру Ліги Європи.

Ліга Європи. Група В. 4-й тур

«Динамо» (Київ, Україна) — «Ренн» (Франція) — 0:1

«Динамо»: Нещерет, Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 66), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 70), Буяльський, Циганков, Гармаш (Кабаєв, 66), Бесєдін (Ванат, 66) .

Гол: Ву (48).

Після трьох єврокубкових поразок поспіль (плюс дві невдачі у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів з «Бенфікою») підопічні Мірчі Луческу перед поєдинком з шостою на цей момент командою чемпіонату Франції все ще зберігали шанси якщо не на вихід до плей-оф Ліги Європи, то хоча б до плей-оф Ліги конференцій (третє місце у групі). Навіть, незважаючи на солідні кадрові втрати: нагадаємо, що, окрім «диригента» Шапаренка та форварда Супряги, надовго вибули з ладу два основні воротарі «Динамо» — Бущан і Бойко, яких на останньому рубежі команди змінив 20-річний Нещерет.

Перший тайм зустрічі пройшов з невеликою перевагою гостей, які завдали по воротах «Динамо» сім ударів, найнебезпечнішими з яких були «постріли» поряд зі штангою Буріжо та Мелінга. Кияни відповіли чотирма ударами. Щоправда, лише після спроби Гармаша наддосвідченому голкіперу «Ренна» Манданда довелося демонструвати свою майстерність.

На жаль, вже на початку другої 45-хвилинки «Ренн» повів у рахунку. Після подачі кутового новачок команди Ву легко позбавився опіки Сироти і з меж воротарського майданчика увігнав м'яч до сітки — 0:1.

Незважаючи на те, що до фінального свистка ще було багато часу, команда Мірчі Луческу з одним ударом у площину воріт суперника за весь матч знову не змогла відігратися, зазнавши шостої (!) поспіль поразки в єврокубках і припинивши боротьбу за вихід до плей-оф Ліги Європи. Найближчої неділі у «Динамо» у Львові принциповий поєдинок чемпіонату України проти «Шахтаря».

В іншому матчі в групі кіпрський АЕК у Ларнаці програв турецькому «Фенербахче» — 1:2 (Тричковські, 52, з пенальті — Жоау Педру, 16, Батшуайї, 80, з пенальті; на 84-й хвилині гравець стамбульської команди Валенсія не реалізував пенальті, а на 85-й у кіпріотів вилучений Гарсія).

Становище команд: 1. «Фенербахче» — 10 очок; 2. «Ренн» — 10; 3. АЕК — 3; 4. «Динамо» — 0 .

У 5-му турі Ліги Європи 27 жовтня у групі В зіграють: АЕК — «Динамо» та «Фенербахче» — «Ренн».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів на 95-й хвилині втратив перемогу над «Реалом».

Фото ФК «Ренн»

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