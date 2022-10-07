«Динамо» в ювілейному поєдинку Луческу «привезло» собі поразку на полі «Ренна»: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 6 жовтня, київське «Динамо», що провалило старт групового турніру Ліги Європи (1:2 з «Фенербахче» та 0:1 з АЕКом), провело у Франції поєдинок 3-го туру проти «Ренна».

Ліга Європи. Група B. 3-й тур

«Ренн» (Франція) — «Динамо» (Київ, Україна) — 2:1

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Забарний, Попов (Вівчаренко, 90+2), Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Циганков (Караваєв, 86), Буяльський, Кабаєв (Ванат, 79), Бесєдін.

Голи: Терр'є (23), Дуе (89) — Циганков (33).

Команда Мірчі Луческу після перемоги у чемпіонаті України над «Минаєм» (1:0) діставалася на північний захід Франції цілих 12 годин. Втім, турнірна ситуація в групі, де «біло-сині» влаштувалися на останньому місці, змушувала Циганкова і компанію не нарікати на різні негаразди, а спробувати повторити в Ренні успіх чотирирічної давнини, коли «Динамо» виграло на полі французів матч Ліги Європи, забивши переможний м'яч у меншості.

Цього разу команда Брюно Женезьо з перших хвилин почала «пресувати» гостей з Києва, створювала біля воріт Бойка моменти і сьомий удар французів у матчі виявився точним: Терр'є з меж штрафного майстерно «вистрілив» у дальню «дев'ятку» — 1:0.

«Динамо» відігралося через 10 хвилин, провівши зразково-показову атаку за участю Дубінчака, Бесєдіна (який пас п'ятою видав!), Буяльського і Циганкова. Перший удар 15-го номера біло-синіх ексголкіпер збірної Франції Манданда відбив, але Віктор повторним пострілом вбив м'яч під поперечину — 1:1.

У другому таймі, рідко думаючи про атаку, динамівці тривалий час досить впевнено стримували натиск французів. До 89-ї хвилини, коли захисник Попов «подарував» м'яч Дуе, той вийшов віч-на-віч з Бойком і переграв голкіпера гостей — 2:1. Вже пробачте, немає слів — одні вислови. Стільки битися, щоб так бездарно зазнати третьої поразки у турнірі.

До речі, поєдинок на стадіоні «Роажан Парк» став для 77-річного наставника киян Мірчі Луческу 250-м у єврокубках, і за цим показником він зрівнявся зі знаменитим французом Арсеном Венгером. Більше ігор лише у легендарного екстренера «Манчестер Юнайтед» шотландця Алекса Фергюсона (269). До речі, у румунського фахівця солідний відрив від «керманича» «Реала» італійця Карло Анчелотті (230 матчів), португальця Жозе Моуріньо з «Роми» (212) та ще одного топ-італійця Джованні Трапаттоні (202).

В іншому матчі в групі турецький «Фенербахче» переміг у Стамбулі кіпрський АЕК — 2:0 (Бачуай, 26, Мамас, 80, у свої ворота).

Становище команд у групі В: 1. «Фенербахче» — 7 очок; 2. «Ренн» — 7; 3. АЕК — 3; 4. «Динамо» — 0.

У 4-му турі у квартеті 13 жовтня зіграють: «Динамо» — «Ренн» та АЕК — «Фенербахче».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» у Лізі конференцій ледве врятувався від поразки у грі «Вадуцом» з Ліхтенштейну.

Фото ФК «Динамо»

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