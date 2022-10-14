Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю

У ніч на п'ятницю, 14 жовтня, путінські нелюди знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300. Уражень зазнали об'єкти інфраструктури. На місці прильотів виникли пожежі.

Наразі на місцях пожеж працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Сьогодні можливі ще ракетні атаки» , — попередив військовий губернатор жителів Запоріжжя.

Нагадаємо, російські окупанти 13 жовтня завдали удару Запорізькій області. Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще 13 — постраждали.

Фото t. me/starukhofficial/

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