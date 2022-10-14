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Спорт

У матчі Ліги Європи забито дурнуватий автогол: відео «шедевра»

9:11 14 жовтня 2022
Александер Нюбель та Маланг Сарр

Одним з антигероїв поєдинку Ліги Європи, що відбувся напередодні (як відомо, «Динамо» в цей день програло «Ренну»), між турецьким «Трабзонспором» та французьким «Монако» став німецький воротар гостей Александер Нюбель. Саме ексголкіпер «Шальке» та «Баварії» за рахунку 0:0, намагаючись вибити м'яч з власного штрафного майданчика, влучив у свого ж захисника Маланга Сарра (колишній гравець «Челсі»), започаткувавши сенсаційний розгром монегасок. Реакція коментатора на безглуздий автогол безцінна!

Мабуть, груба помилка так болісно вплинула на підопічних екснаставника «Брюгге» Філіппа Клемана, що у другому таймі вони просто «посипалися», зазнавши розгромної поразки з рахунком 0:4 (до цього монегаски виграли 7 з 8 останніх поєдинків у всіх турнірах). Так крупно в єврокубках «Монако», у складі якого, до речі, у Трабзоні грав росіянин Олександр Головін, не програвав з листопада 2018 року, коли в поєдинку Ліги чемпіонів був вдома переможений бельгійським «Брюгге» (0:4).

Становище команд у групі Н: 1. «Ференцварош» — 9 очок; 2. «Трабзонспор» — 6; 3. «Монако» — 6; 4. «Црвена Звезда» — 3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 40-річний Златан Ібрагімович відзначився першим у кар'єрі голом у свої ворота.

Фото Twitter ФК «Монако»

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