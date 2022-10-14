Частині українців доведеться платити за проживання у Польщі: хто зможе, як і раніше, не розщедрюватися

У Польщі місцева влада вже кілька місяців шукає рішення, щоб оптимізувати витрати на проживання українських біженців.

10 жовтня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, уповноважений уряду у справах біженців з України Павло Шефернакер повідомив про те, що влада прийняла рішення зобов'язати українських біженців робити фінансові внески за своє проживання у пунктах масового розміщення, передає ukrainianinpoland.pl.

Нововведення торкнеться не всіх категорій біженців. Частково оплачуватимуть витрати на проживання ті громадяни України, які вже знайшли роботу.

Наразі йдеться про оплату 50% витрат на проживання для працюючих українців.

За словами чиновника, запроваджені зміни не торкнуться найбільш уразливих категорій українців. Платитимуть усі, за винятком пенсіонерів та інвалідів.

Своїм рішенням уряд Польщі прагне не лише зменшити витрати країни на утримання українців, а й стимулювати біженців до швидшої адаптації та самостійності.

Приблизна дата, коли рішення про оплату житла набуде чинності, — це середина-друга половина листопада.

Нагадаємо, деякі пенсіонери, які офіційно працювали і в Україні, і в Польщі, можуть розраховувати на пенсійні виплати від двох держав.

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