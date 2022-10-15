«Буду підтримувати людей у такий страшний час»: мовчунка Корольова відправилась на гастролі Далеким Сходом

Співачка Наташа Корольова, яка живе та будує кар’єру у росії, в тривожні часи поспішила покинути Москву. Необхідність у гастролях на Далекому Сході уродженкою Києва пояснює «покликом серця».

Ситуація у світі та війна в Україні, про яку дружина путініста Тарзана вперто мовчить, не дає їй всидіти на місці. Наташа зізналася, що, як і багато хто, ледве справляється з переживаннями, що навалилися на неї.

Однак, як зізналась співачка рашистським ЗМІ, вона знайшла в собі сили, щоб відволікти народ. Це і навело зірку на думку влаштувати гастролі. Артистка уявила себе народною рятівницею й анонсувала нові концерти, які почала 14 жовтня.

«Особисто я як можу підтримати людей? За покликом серця. Особливо в складний час моя місія — терапевтична. Ми вирушаємо в тур по Далекому Сходу з добрими, світлими піснями», — написала Корольова в соціальних мережах, чим продемонструвала свою підтримку режиму путіна та кривавої війни у рідній Україні.

До слова, ще зовсім нещодавно Корольова виправдовувалась через свого чоловіка Тарзана (Сергія Глушка), який пишався офіцерським званням і був готовий йти вбивати українців. А коли оголосили у рф мобілізацію, то стриптизер притих і ніде не з'являється. Та, схоже, що співачка, яка заявляла, що чоловіка не візьмуть на війну через вік, зовсім і не проти відправити його на фронт гарматним м’ясом. Ще й, як то кажуть, із піснею.

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