У Донецьку обстріляли будівлю «мерії»

В окупованому Донецьку горить будівля так званої «адміністрації» (колишня будівля міськради). Про це повідомляють місцеві та російські Telegram-канали.

За словами пропагандистів, будівля «міської адміністрації» Донецька пошкоджена внаслідок «обстрілу з боку українських військ».

«Вранці обстріляли Ворошиловський район Донецька, було випущено три ракети з РСЗВ HIMARS, одна з яких потрапила у будівлю міської адміністрації», — наводять ресурси повідомлення так званого «мера» Донецька Олексія Кулемзіна.



Очевидці пишуть, що згоріло три автомобілі, двоє чоловіків отримали поранення, також постраждала жінка.

Ще один приліт було зафіксовано у Київському районі міста, його наслідки уточнюються.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що окупований Донецьк живе практично без води. Рашисти, які намагаються взяти під контроль всю Донецьку область, ведуть постійні обстріли, у тому числі й по обласному центру.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян у районі 8 населених пунктів на Донбасі.

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