Окупований Донецьк: води немає і не буде

Дончан тепер цікавлять лише дві теми — куди «прилетіло» (рашисти постійно обстрілюють місто) і де взяти воду. Мити посуд для них — розкіш, про елементарну гігієну вони давно забули. Ситуація в інших містах ще гірша, там не бачили воду у кранах із березня.

Днями у компанії «Вода Донбасу» заявили, що резервні джерела водопостачання покривають потреби населення на 20−22%. І хоча главарь «ДНР» Пушилін пообіцяв, що найближчим часом буде оприлюднено план дій щодо вирішення проблеми з водою, а «чиновники» просять «поставитися до безводдя з розумінням», розповідаючи на брифінгах, що через обстріл пошкоджені комунікації, насосні та фільтрувальні станції, а вони будують нові водоводи, купують насосне обладнання і т.д., люди їм не вірять.

На нарадах у різних «міністерствах» кажуть відкрито: всі проблеми вирішаться тоді, коли вони захоплять Слов'янськ, де знаходяться всі джерела водопостачання міст «республіки». Сподіватимемося, що ЗСУ не допустять окупації цього ключового міста.

А поки що в офіційних повідомленнях сказано, що централізоване подання води населенню Донецька здійснюється за графіком один раз на три дні, у Макіївці — раз на шість днів по три години, з 18.00 до 21.00. При цьому вода з кранів малопридатна навіть для побутових потреб, вона каламутного жовтого кольору з болотяним запахом.

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Ще одне нововведення: питну воду почали роздавати за паспортами — п'ять літрів у руки. У чергах тиснява, скандали, часто справа доходить до бійок. Те ж саме відбувається і біля джерел, і коли прибуває довгоочікувана водовозка.

Люди змушені набирати технічну воду у підвалах, але не кожному під силу носити баклажки на поверхи, або збирати дощову в тази та відра. У місцевих соцмережах пишуть, що мешканці під час дощу, вже не соромлячись, виходять у двір помитися.

Усі з жахом думають про майбутню зиму, оскільки немає жодних сумнівів, що ситуація лише погіршуватиметься.

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