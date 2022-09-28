Усик заговорив про третій бій із Джошуа: названо несподіване місце для мегафайту

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик, який втратив свідомість під час екстремального тренування, готовий знову зустрітися з британцем Ентоні Джошуа.

Після бою-реваншу, в якому Усик переміг роздільним рішенням суддів, Ей Джей поводився неадекватно, вихоплюючи прапор України у нашого співвітчизника, проте боксери розлучилися у хороших стосунках. І зараз, після небажання Тайсона Ф'юрі проводити з українцем об'єднавчий бій, наш співвітчизник заговорив про можливу ще одну зустріч із Джошуа в рингу.

«Якщо Ф'юрі не погодиться битися зі мною, думаю, що я та Джошуа могли би спробувати провести ще один бій, — наводить слова Усика видання The Sun. — У нас уже були поєдинки в Лондоні та в Саудівській Аравії, тож наступний можна організувати на НСК «Олімпійський» у Києві.

Він має потужний потенціал для розвитку, але йому просто необхідно позбутися людей, які заважають йому прогресувати. Ці зайві люди навколо нього, які хочуть дати кращу пораду та хочуть розділити його успіх, просто не потрібні. Він має думати про свою команду. Я бажаю йому лише удачі".

Нагадаємо, раніше ймовірним суперником Усика називали американця Деонтея Уайлдера. Також претендентом на бій із нашим співвітчизником по лінії WBO після перемоги над Джозефом Паркером став британець Джо Джойс, якого кримчанин уже перемагав у 2013 році в рамках напівпрофесійної Всесвітньої боксерської суперсерії.

«Якщо Усик не хоче битися зі мною, то він повинен звільнити пояс, і тоді я стану повноцінним чемпіоном та зможу захищати титул. Цього разу я був би більш підготовлений та провів би відповідний тренувальний табір, орієнтований на нього. Це більше 12 раундів із меншими рукавичками, і з того часу я пройшов довгий шлях. Це було дуже давно», — наводить слова непереможного на профірингу боксера Sky Sports.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик завдяки двом перемогам над Джошуа збільшив свій статок у 13 разів.

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