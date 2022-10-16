Частині чоловіків дозволено виїзд із країни: про кого йдеться

Із запровадженням військового стану в Україні для військовозобов'язаних громадян нашої країни запровадили заборону на виїзд за кордон, за винятком обмеженого переліку випадків.

Проте, як повідомили у Державній прикордонній службі України, громадянам, які до початку війни проживали за кордоном на постійній основі, перетин кордону все ж таки дозволено.

Для цього їм знадобиться відповідна позначка у паспортному документі згідно зі статтею 4 Закону України «Про порядок виїзду з України та в'їзд громадян України», яка ставиться у міграційній службі або дипломатичній установі України — у ній вказується назва країни та дата.

А ось візи іноземних країн підставою для дозволу на виїзд з України не є, оскільки не підтверджують постійне проживання в цих країнах.

Поширюється заборона на виїзд і на чоловіків з подвійним громадянством — України та іншої країни світу, оскільки за українським законодавством такі особи вважаються громадянами України доти, доки припинення громадянства не підтвердять указом президента України, адже наша Конституція подвійного громадянства не допускає. Тому власникам двох (або більше) паспортів для виїзду з країни спочатку доведеться припинити громадянство України, а потім перетинати кордон із будь-яким іноземним паспортом.

Нагадаємо, тривалий час в українському суспільстві тривала дискусія про те, чи треба забороняти виїзд з України громадян, які навчаються в іноземних вишах, проте на початку жовтня у Державній прикордонній службі заявили, що до моменту скасування в Україні дії військового стану перетин державного кордону студентами, аспірантами та докторантами, які навчаються в іноземних навчальних закладах, обмежено.

Фото dpsu.gov.ua/

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