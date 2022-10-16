«Україна вистояла»: Зеленський показав життя народу, який бореться за своє право на життя (фото)
Президент Володимир Зеленський, який розповів про масштаби російської «могилізації», показав у всій красі мужність українського народу у боротьбі з ворогом, а також жахи, які російські окупанти принесли до країни.
Для цього глава держави опублікував спеціальну добірку у соціальній мережі.
«Українську землю намагалися захопити та поневолити. Український народ намагалися підкорити та знищити. Були різні періоди, різні погрози. Але Україна вистояла. Причина одна — це наш народ, який бореться за своє право на життя», — підписав добірку президент.
На частині знімків — українські герої: військові, які захищають землю від російських окупантів, та мирні жителі, які допомагають воїнам на своєму фронті.
Також там зображено наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури українських міст та сіл — зруйновані будинки та посічені кулями, спалені автомобілі.
Крім цього, у добірці є знімки, на яких показано відповідь українців ворогові: знищена військова техніка окупантів, збиті нашими воїнами ракети.
У своєму пості президент використав знімки Арсена Петрова, Павла Змія, Дмитра Смолієнка, Костянтина та Влади Ліберових, Слави Ратинського.
Українці та громадяни країн, що підтримують нашу країну в боротьбі з рашистськими окупантами, з натхненням вітали фотографії яскравими смайликами і вимогами визнати нарешті росію країною-спонсором тероризму.
Нагадаємо, у серпні в Бучі знайшли відео з обличчями окупантів, які скоїли страшні злочини у цьому місті-герої.194
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