«Україна вистояла»: Зеленський показав життя народу, який бореться за своє право на життя (фото)

Президент Володимир Зеленський, який розповів про масштаби російської «могилізації», показав у всій красі мужність українського народу у боротьбі з ворогом, а також жахи, які російські окупанти принесли до країни.

Для цього глава держави опублікував спеціальну добірку у соціальній мережі.

«Українську землю намагалися захопити та поневолити. Український народ намагалися підкорити та знищити. Були різні періоди, різні погрози. Але Україна вистояла. Причина одна — це наш народ, який бореться за своє право на життя», — підписав добірку президент.

На частині знімків — українські герої: військові, які захищають землю від російських окупантів, та мирні жителі, які допомагають воїнам на своєму фронті.

Українські воїни на передовій

Поряд із чоловіками свою землю захищають і молоді українки

Також там зображено наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури українських міст та сіл — зруйновані будинки та посічені кулями, спалені автомобілі.

У центрі прифронтового міста

Розбір завалів житлового будинку у Запоріжжі

Крім цього, у добірці є знімки, на яких показано відповідь українців ворогові: знищена військова техніка окупантів, збиті нашими воїнами ракети.

Смертоносна ракета приземлилася на полі

Ворожий танк став купою іржавого заліза

У своєму пості президент використав знімки Арсена Петрова, Павла Змія, Дмитра Смолієнка, Костянтина та Влади Ліберових, Слави Ратинського.

Українці та громадяни країн, що підтримують нашу країну в боротьбі з рашистськими окупантами, з натхненням вітали фотографії яскравими смайликами і вимогами визнати нарешті росію країною-спонсором тероризму.

Нагадаємо, у серпні в Бучі знайшли відео з обличчями окупантів, які скоїли страшні злочини у цьому місті-герої.

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