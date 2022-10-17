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Клуб споживачів

«Укренерго» попередило про можливі відключення електрики в Україні у зв'язку з масштабною атакою дронів

14:23 17 жовтня 2022
Укренерго

Внаслідок терористичної атаки росіян 17 жовтня були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Про це йдеться у повідомленні компанії «Укренерго».

«Ремонтні бригади „Укренерго“ працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою. Проте, Диспетчерський центр „Укренерго“ не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби», — повідомили в компанії.

Як писали «ФАКТИ», днями «Укренерго» відмовилося від графіків відключення світла у регіонах, але звернулося з проханням економити електрику.

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