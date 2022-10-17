Росіяни завдали масованих ударів по Україні в ніч на 17 жовтня. Від ударів сильно постраждав Роменський район Сумської області. О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Щонайменше троє людей загинуло. Дев'ять — поранені. Під завалами досі знаходяться люди. На Сумщині від електропостачання відключені 1625 абонентів. Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8−11 ранку та 17−22 вечора) лишається актуальним», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 17 жовтня сильній атаці дронів піддалася столиця України. Серед жертв атаки дронів-камікадзе по Київу — молода сім'я. Загинула пара — Богдану та Вікторії було по 34 роки. Як стверджують свідки, загибла була на шостому місяці вагітності і в грудні збиралася йти у декрет.

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