«Скоро російська пропаганда поширюватиме фантастичні історії про «подвіги батальйону Гіркіна»: експерти

В останні два дні підконтрольними агресору «медіа» та в групах у соціальних мережах поширюються відомості про тяжку ситуацію із «кримськими» підрозділами окупантів. Йдеться про 126-у та 810-ту бригади морської піхоти, які ведуть бойові дії в Херсонській області.

«Оскільки особовий склад „контрактників“ цих бригад зазнав нищівних втрат, обидва підрозділи агресора насичуються злочинно „мобілізованими“ кримчанами, щодо яких основним знаряддям „підвищення боєздатності“ стала пропаганда окупантів та заяви й обіцянки кримських колаборантів, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Тому самі факти того, що у 810-ї бригади, яка перебуває біля окупованого Скадовска, виявилися суто діряві та „картонні“ бронежилети, які були „підладнані“ ізолентою, та що у 126-ї бригади на 80 осіб мотострілецької роти з 11 „штатних“ залишився лише один бронетранспортер, а вони у „публічному зверненні“ просять „пікапи, дрони та тепловізори“, особливо не дивують.

Факти „прорахунків російських генералів“ починають поширювати „медійні конкуренти“ російської армії зі спецслужб агресора. Зокрема, після вказаних „публічних заяв“ 126-ї бригади декілька автівок їм нібито надав сумнозвісний очільник „вагнерівців“ Євген Пригожин».

Також поширюються розмови, що ключовий медійний агент російської військової розвідки терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) нібито «вибув на фронт», а саме — «на Херсонський напрямок», де начебто «пішов добровольцем воювати на посаду начальника штабу або заступника командира батальйону».

«Паралельно… пропаганда агресора повідомляє про начебто важкі бої на відповідному фронті. Скоро російська пропаганда поширюватиме фантастичні історії про якісь „подвіги батальйону Гіркіна“ із нібито „вмілої протидії українській армії“, зокрема, й на тих напрямах, де активних бойових дій насправді не відбувалося».

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. А НАЗК попереджає, що премію за Гіркіна треба буде задекларувати.

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