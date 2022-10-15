«Металіст» у гольовій перестрілці обіграв «Ворсклу» та увірвався до чільної трійки: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 15 жовтня, двома матчами в Ужгороді та Ковалівці продовжилася програма 7-го туру чемпіонату України з футболу («Інгулець» та «Олександрія» зіграли ще 25 серпня).

Чемпіонат України. 7-й тур

15 жовтня (субота)

«Металіст» (Харків) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Прядун, 44, 56, Каплієнко, 49 — Кравчук, 54, Марлісон, 80). Юніорські склади — 1:1.

Після невдалого старту в сезоні підопічні Віктора Скрипника в останніх двох турах здобули перемоги та прагнули не зменшувати обертів. Ось тільки «Металіст» виявився іншої думки. Полтавці двічі скорочували відставання до мінімуму, але уникнути поразки не змогли, а харків'яни завдяки своєму успіху («дубль» оформив нападник Прядун, який тепер разом із форвардом «Дніпра-1» Довбиком ділить пальму першості у суперечці бомбардирів) піднялися до чільної трійки турнірної таблиці.

«Металіст 1925» (Харків) — «Львів» — 2:2 (Мартинюк, 5, з пенальті, Р. Русин, 22 — Бугай, 8, Безуглий, 66, у свої ворота). На 88-й хвилині вилучений Мартинюк («Металіст 1925»). Юніорські склади — 2:2.

У матчі, який переривався на повітряну тривогу, команди також потішили результативним футболом. Львів'яни, уперше за вісім останніх матчів забивши два голи у виїзному поєдинку, змогли уникнути поразки у протистоянні з «Металістом 1925».

14 жовтня (п'ятниця)

«Мінай» — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Вишневський, 64 — Дахновський, 5). На 90+6-й хвилині вилучено Г. Пасіч («Верес»). Юніорські склади — 1:3.

Положення команд:

1. «Дніпро-1» — 15 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 13 (5);

3. «Металіст» — 13 (7);

4. «Колос» — 11 (6);

5. «Верес» — 11 (7);

6. «Зоря» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Динамо» — 9 (5);

9. «Металіст 1925» — 9 (6);

10. «Ворскла» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (7);

12. «Львів» — 5 (6);

13. «Рух» — 4 (6);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (6);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 5 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Максим Прядун («Металіст»); 4 — Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»).

У 7-му турі УПЛ у неділю, 16 жовтня, також зіграють «Рух» — «Дніпро-1» та «Шахтар» — «Динамо». Поєдинки «Зоря» — «Колос» та «Чорноморець» — «Кривбас» перенесені через заборону на проведення матчів у столиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч 6-го туру УПЛ «Олександрія» — «Металіст» скасували через ракетний обстріл Києва.

Фото ФК «Металіст»

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