Тіло діставали рятувальники: під Рівним під час робочої зміни загинув тракторист

На Рівненщині, де днями затримали чоловіка, який вбив колишню дружину, сталася ще одна трагедія — загинув тракторист.

17 жовтня в селі Плоска 47-річний тракторист під час сільгоспробіт перекинувся на тракторі. Про це повідомили в обласному главку поліції.



За інформацією поліцейських, під час виконання сільгоспробіт чоловік допустив з'їзд трактора «Т-25» у рів і перекинувся. Отримані чоловіком травми виявилися несумісними з життям.



Тіло водія дістали рятувальники. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі загинула 48-річна громадянка України. Жінка потрапила в шестерні машини, причепленої до сільськогосподарського трактора, й зазнала серйозних травм.

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