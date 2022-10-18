Тіло діставали рятувальники: під Рівним під час робочої зміни загинув тракторист
На Рівненщині, де днями затримали чоловіка, який вбив колишню дружину, сталася ще одна трагедія — загинув тракторист.
17 жовтня в селі Плоска 47-річний тракторист під час сільгоспробіт перекинувся на тракторі. Про це повідомили в обласному главку поліції.
За інформацією поліцейських, під час виконання сільгоспробіт чоловік допустив з'їзд трактора «Т-25» у рів і перекинувся. Отримані чоловіком травми виявилися несумісними з життям.
Тіло водія дістали рятувальники. Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі загинула 48-річна громадянка України. Жінка потрапила в шестерні машини, причепленої до сільськогосподарського трактора, й зазнала серйозних травм.745
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