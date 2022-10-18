«Як там без мене метро, як там без мене «шахіди»: Могилевська з гумором дала відсіч хейтерам

Українська співачка Наталія Могилевська, яка від початку повномасштабного російського вторгнення залишалася в Києві та під час сирен тривоги розважала людей у метро, з гумором відреагувала на хейт. Вона відповіла тем, хто критикував її за пісні у підземці та намагання збити ворожий дрон-камікадзе над її будинком.

«Як там без мене метро, як там без мене „шахіди“?! Я в Чернівці! А лайно все одно полетить у спину! Навіть, якщо на війні, ти не з тих, хто лиш тільки плакав, навчився ходить по воді, все одно вони скажуть: „Не вмієш плавать!“», — з сарказмом написала Могилевська на своїй сторінці в Instagram всім хейтерам.

Зірка вважає, що народні артистки мають бути з народом, тож не покинула столицю, незважаючи на небезпеку обстрілу. Під час війни Могилевська активно підтримує українців та ЗСУ: дає благодійні концерті для військових, виступає у столичному метро, надає гуманітарну допомогу. Влітку у столиці артистка презентувала свою моновиставу «Я вдома», яку відтепер планує представити її і в інших містах України. Тож Наталя поїхала у тур.

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