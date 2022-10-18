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«Слід обрізати знизу листки до половини пагону»: готуємо гортензію до зими

22:30 18 жовтня 2022
Гортензія

Великолиста гортензія цвіте на тогорічних пагонах, тому молоді гілки, що виросли цього літа, повинні перезимувати, і тільки в наступному році вони можуть зацвісти. Що робити з гортензією, купленою восени — розповіла родина квітникарів Бережнюк, які мають власну дендроферму.

«Якщо живете на півдні України, можна сміливо висаджувати квітку у ґрунт. У північних і центральних регіонах великолисту гортензію на зиму потрібно вкривати, щоб не підмерзла квіткова брунька. Тому таку гортензію можна не висаджувати у ґрунт, а зберігати у підвальному приміщенні при температурі 3−5 ° С. При цьому слід слідкувати за вологістю ґрунту. Він не повинен пересихати. Приблизно раз на два тижні гортензію слід помірно поливати. Ґрунт повинен бути не мокрим, а вологим».

Щодо того, як підготувати гортензію до зими, то перше, що варто зробити — обрізати знизу листки до половини пагону, залишивши при цьому черешки.

«Вони самі згодом відпадуть. Обробити гортензію від шкідників і хвороб. Після того, як температура знизиться до 0° С вдень, але нічна температура не повинна бути мінусовою, занести красуню у приміщення. Листя, що залишилося, необхідно обрізати, залишивши голі гілки».

Нагадаємо, чим треба підживити гортензію навесні.

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