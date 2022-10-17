19 жовтня 2022

В одному місті, у парку відпочинку з каруселями та гойдалками, з музикою, з різнокольоровими повітряними кулями, і, як завжди, з морозивом, з'явився новий атракціон — «Чарівне колесо щастя». Черга на атракціон шикувалася з самого ранку і не зникала до самого вечора. Тільки дзвіночок, що сповіщав про закриття парку, змушував людей розійтися. Щоб назавтра знову зібрати їх тут же.

Люди стояли збуджені, голосно намагаючись дізнатися, що там буде, на цьому чарівному колесі щастя? Але ніхто не знав точної відповіді. У черзі не було тих, хто вже встиг покататися на колесі. «О, напевно, щастя таке велике, що його вистачає надовго, якщо люди, які одного разу тут побували, більше сюди не приходять», — думали ті, хто чекає.

А черга при цьому просувалася дуже повільно. Квитки на атракціон продавав сивий старий. Він завжди виглядав серйозним та мовчазним. На запитання на кшталт «Ну, як там, на колесі щастя?» старий зазвичай відповідав:

- Кожному своє…

І цим ще більше розпалював цікавість і бажання якнайшвидше потрапити на атракціон.

Різні люди стояли у черзі: і діти, і дорослі, і чоловіки, і жінки. Кожному з них хотілося якнайшвидше отримати свою порцію щастя. І задля цього вони були готові заплатити будь-які гроші за одну лише можливість покататися на колесі.

А старий, навчений роками і глибоким життєвим досвідом, мовчки відривав квитки і тихенько думав: «Дивні люди. Стоять у черзі за невідомо звідки привезеним щастям, навіть не здогадуючись про те, що його слід шукати не в парку атракціонів, а у своїх власних душах, насолоджуючись кожним прожитим днем і дякуючи долі та Господу. А що колесо? Колесо воно є колесо. За кожним підйомом обов'язково настане спуск. І тому, хто побував нагорі, як правило, буває нестерпно страшно опускатися вниз. Адже ніхто не знає, що там на нього чекає. А якщо ти навчився сам створювати своє щастя, то можеш бути впевненим, що в тебе вдасться зробити це і завтра, і післязавтра, і будь-якого дня свого життя».

Ось чому у черзі не було тих, хто вже покотався на колесі щастя. І ось чому сам старий ніколи навіть не намагався покататися на цьому незвичайному колесі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.