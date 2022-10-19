«Британці стоячи дякували українському народу за відвагу та мужність»: Тимур Мірошниченко вразив потужною промовою на премії National Television Awards

Відомий телеведучий, незмінний голос «Євробачення» в Україні Тимур Мірошниченко, який з дружиною та дітьми залишається в Києві, взяв участь у церемонії нагородження найпрестижнішої британської теленагороди National Television Awards. Захід відбувся на легендарному стадіоні Wembley у Лондоні. Тимур вручив одну з нагород та вразив потужною промовою. Він бездоганною англійською говорив про те, що зараз переживають українці під час війни й подякував британцям за величезну підтримку. У залі були присутні світові зірки, які слухали промову нашого ведучого зі сльозами на очах і аплодували стоячи.

«У мене хвилина часу і стільки думок, про ЩО сказати? Але коли ти виходиш на сцену, а зал зустрічає стоячи… Коли всі телезірки аплодують щосили, ти розумієш, що треба сказати! У моєму обличчі британці стоячи дякували всьому українському народу за відвагу та мужність! Вони захоплюються нами і беззаперечно підтримують! Справжнього друга видно в біді. І я щиро радію від того, щоб мав змогу від усіх українців подякувати за це і згадати, що попри все ми будемо боротися до перемоги!», — поділився Мірошниченко під відео виступу.

В коментарях колеги та підписники дякують йому і зазначають, що його промова, образ, щирість пробрали до мурах.

Зараз Мірошниченко поїхав до США, де також візьме участь в благодійних заходах на підтримку нашої країни.

Нагадаємо, цього річ Україна мала б приймати «Євробачення» завдяки перемозі гурту «Kaluch Orchestra». Пісенний конкурс пройде у Великобританії, але від імені України.

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram