«Нічого не змінює»: у Зеленського відреагували на істеричне рішення путіна

В Офісі президента України відреагували на путінський указ щодо введення воєнного стану на українських територіях, тимчасово окупованих країною-агресором.

«Введення „воєнного стану“ на окупованих територіях з боку рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим „перегрупуванням“. Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», — написав у соцмережах радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, коментуючи указ путіна, зазначив, що таким чином керівництво росії хоче насильно залучити українців з окупованих територій до зс рф, а потім показувати світові, що громадяни України «воюють проти своєї влади».

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