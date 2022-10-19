40.04 / 40.84 38.41 / 39.63
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Нічого не змінює»: у Зеленського відреагували на істеричне рішення путіна

17:24 19 жовтня 2022
путін

В Офісі президента України відреагували на путінський указ щодо введення воєнного стану на українських територіях, тимчасово окупованих країною-агресором.

«Введення „воєнного стану“ на окупованих територіях з боку рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим „перегрупуванням“. Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», — написав у соцмережах радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, коментуючи указ путіна, зазначив, що таким чином керівництво росії хоче насильно залучити українців з окупованих територій до зс рф, а потім показувати світові, що громадяни України «воюють проти своєї влади».

363

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

У росії заявили про бажання викопати з могили тіло Бориса Моїсеєва — у нього з'явився «син»

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту