«Діти зметуть зі столу за хвилини»: готуємо сирні кульки
Кульки на сирній основі виходять особливо ніжними на відміну від дріжджових. Рецепт дуже простий. А ще прекрасний спосіб утилізувати сир, який вже притомився у холодильнику, пояснює кулінарка Наталя Геряк, яка вже ділилася з нами рецептом французької бріоші.
Інгредієнти:
- 250 г кисломолочного сиру
- 2 ст.л. цукру
- 100 мл сметани
- 2 жовтки
- 250 г борошна
- 1 ч.л. соди
Приготування:
Замісити тісто із вказаних складових. Від тіста відщипувати однакові шматочки, сформувати кульки (діаметром 2,5 сантиметри) та обсмажити їх в олії. Готові кульки викладайте на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Посипте сирні кульки цукровою пудрою з корицею й подавайте до столу.
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