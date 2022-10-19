«Діти зметуть зі столу за хвилини»: готуємо сирні кульки

Кульки на сирній основі виходять особливо ніжними на відміну від дріжджових. Рецепт дуже простий. А ще прекрасний спосіб утилізувати сир, який вже притомився у холодильнику, пояснює кулінарка Наталя Геряк, яка вже ділилася з нами рецептом французької бріоші.

Інгредієнти: 250 г кисломолочного сиру

2 ст.л. цукру

100 мл сметани

2 жовтки

250 г борошна

1 ч.л. соди

Приготування:

Замісити тісто із вказаних складових. Від тіста відщипувати однакові шматочки, сформувати кульки (діаметром 2,5 сантиметри) та обсмажити їх в олії. Готові кульки викладайте на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Посипте сирні кульки цукровою пудрою з корицею й подавайте до столу.

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