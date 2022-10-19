40.04 / 40.84 38.41 / 39.63
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Діти зметуть зі столу за хвилини»: готуємо сирні кульки

22:00 19 жовтня 2022
Сирні кульки

Кульки на сирній основі виходять особливо ніжними на відміну від дріжджових. Рецепт дуже простий. А ще прекрасний спосіб утилізувати сир, який вже притомився у холодильнику, пояснює кулінарка Наталя Геряк, яка вже ділилася з нами рецептом французької бріоші.

Інгредієнти:

  • 250 г кисломолочного сиру
  • 2 ст.л. цукру
  • 100 мл сметани
  • 2 жовтки
  • 250 г борошна
  • 1 ч.л. соди

Приготування:

Замісити тісто із вказаних складових. Від тіста відщипувати однакові шматочки, сформувати кульки (діаметром 2,5 сантиметри) та обсмажити їх в олії. Готові кульки викладайте на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Посипте сирні кульки цукровою пудрою з корицею й подавайте до столу.

Нагадаємо про ще один рецепт найсмачнішого сніданку із гарбуза.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

У росії заявили про бажання викопати з могили тіло Бориса Моїсеєва — у нього з'явився «син»

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту