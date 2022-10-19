«Це вимушений крок»: по всій Україні 20 жовтня тимчасово відключатимуть електроенергію

Внаслідок атаки російських агресорів впродовж останніх трьох днів завдано значної шкоди енергетичній інфраструктурі України. У зв"язку з цим енергетики закликали громадян обмежити 20 жовтня по всій Україні споживання електроенергії з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

«20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме, в який час — дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові — тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин», — повідомили в НЕК «Укренерго».

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В компанії зазначили, що з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. До останнього фахівці оперативно відновлювали енергопостачання. Але 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру.

«Тому 20 жовтня ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано», — наголосили в «Укренерго». В компанії додали, що не виключають в подальшому звернень з проханням мінімізувати користування електроенергією, а також необхідності віялових відключень.

«Погода погіршується. Будь ласка, подбайте про те, щоб до 7.00 ранку 20 жовтня ви мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них. Теплі шкарпетки і ковдри. І обійми для рідних і близьких. Дякуємо, що ви всі тепер трохи енергетики», — повідомляє «Укренерго».

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