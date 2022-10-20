«На кожен звук підстрибую»: Лілія Ребрик зізналась, що дає їй сили під час війни

Популярна акторка і ведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно повернулась на телебачення і стала хазяйкою ранкової студії проєкту «Ранок вдома», звернулася в соціальних мережах до своїх прихильників. Зірка зізналася, як переживає найтяжчі хвилини війни, та розповіла, що особисто їй допомагає триматися навіть у самих безвихідних ситуаціях.

Відомо, що майже кожен ранок кияни просинаються за тривожним сигналом про повітряну небезпеку. Десятки ракет і дронів не дають спати, працювати і банально жити. Телеведуча Лілія Ребрик вирішила поділитися з українцями власними переживаннями. Відомо, що з початком війни Ліля перевезла доньок у Чернівці, до своїх батьків.

«Тривожні ранки. Тривожні дні. Тривожні ночі. Зловила себе на думці, що сон знову, ніби поруч немовля: спиш неміцно, на кожен шурхіт-шепіт-звук підстрибуєш. До всього уважний, до всього обережний. Завжди готовий схопити СВОЇХ і бігти в укриття», — зазначила Лілія Ребрик у своєму Instagram.

Тому все, що залишається актрисі, як і кожному українцю — вірити в свою силу і боротися до кінця. Саме це і допомагає Лілія не впасти у відчай.

«Тільки віра в те, що так буде не завжди, гріє. Тільки віра в ЗСУ дає сили. Тільки те, що знаю, що вистоїмо — зміцнює», — поділилася ведуча.

Нагадаємо, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв’ю «ФАКТАМ»: «З путіним все може статися. А росіян треба просто ізолювати. На жаль, це втрачена гілка розвитку цивілізації».



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