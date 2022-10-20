«Наша родина заплатила високу ціну»: на війні загинув воїн з Обухова

Євгеній Чернюшок був мобілізований в перший день повномасштабної війни, 24 лютого, оскільки він був учасником АТО і перебував у резерві першої черги. Його мобілізували в легендарну 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців і направили під Бровари.

«Мужній воїн брав участь у відбитті великої танкової атаки ворога, — написав на своїй сторінці у фейсбуці голова Обухівської районної ради Антон Карманов. — Пізніше їх перекинули на схід, під Світлодарськ, стримувати атаки ворога. Перебуваючи на передових позиціях, в липні він зазнав поранення в голову під час мінометного обстрілу».

Відомо, що після тривалого лікування та реабілітації Євген повернувся на передову і перебував під Вугледаром. Восени наші захисники почали проводити контратаки на донецькому напрямку. Женя, як і його побратими-піхотинці, брали участь у цих операціях. Неодноразово штурмували позиції ворога.

«Під час одного із таких штурмів його група попала під сильний ворожий артилерійський обстріл, в результаті якого Женя і загинув. Це сталося 13 жовтня 2022 поблизу н. п. Павлівка Донецької області».



Про час та місце поховання героя поки що не повідомляють. У загиблого бійця залишились дружина та двоє дітей.

«Всі ми, українці, знаємо і віримо, що ми переможемо в цій російсько-українській війні, але всі ми також кажемо, що за перемогу ми платимо дуже високу ціну, — написав щемливий пост брат загиблого Юрій Чернюшок. — Наша родина також заплатила цю ціну. Війна забрала в мене брата, у родини — люблячого чоловіка та турботливого тата, а у батьків — сина…»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях на Херсонщині загинув рок-музикант — 48-річний воїн з Кропивницького Сергій Лучихін. А у бою під Бахмутом — 25-річний воїн з Волині Володимир Нерода.

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